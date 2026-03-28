Der iranische Präsident Massud Peseschkian drohte am Samstag den Nachbarn mit Vergeltungsschlägen für den Fall, dass die Infrastruktur und Wirtschaftszentren des Landes angegriffen werden. In einer «Botschaft an die Länder der Region» schrieb Peseschkian auf der Plattform X: «Wenn ihr Entwicklung und Sicherheit wollt, lasst nicht zu, dass unsere Feinde den Krieg von eurem Boden aus führen.» Die iranischen Angriffe auf die Nachbarn in der Region sowie auf Israel dauerten auch zu Beginn der fünften Kriegswoche an.