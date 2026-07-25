Durch das Rote Meer und die wichtige Meerenge Bab al-Mandab vor Jemens Küste führt der Seeweg von Asien über den Suezkanal nach Europa. Bab al-Mandab («Tor der Tränen» oder «Tor der Klagen») liegt im Westen der Halbinsel, die Strasse von Hormus - wo es im Iran-Krieg wiederholt zu Angriffen auf Öltanker und andere Handelsschiffe kommt - im Osten.