Mögliche Angriffe in Meerenge Bab al-Mandab

Die Huthi hatten am Montag eine «Blockade» für saudische Schiffe angekündigt - rund eine Woche nach einer neuen Konfrontation mit dem Nachbarland, mit dem die Miliz seit mehr als zehn Jahren Krieg führt. Für Saudi-Arabien gelte ab sofort ein «Verbot der Schifffahrt», sagte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari. Er sagte dabei nicht, in welchen Gewässern das Verbot gelten soll. Die Huthi hatten zuvor bereits eine «komplette Blockade» der Seefahrt für Israel angekündigt, woraufhin es zu mehreren Zwischenfällen kam.