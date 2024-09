Israels Armee teilte mit, die Boden-Boden-Rakete sei aus östlicher Richtung gekommen. Sie sei offenbar in der Luft zerbrochen und in offenem Gebiet niedergegangen. Zuvor hatten am frühen Morgen im Zentrum des Landes die Warnsirenen geheult. Es sei mehrmals versucht worden, die Rakete mit den Systemen Arrow und Eisenkuppel (Iron Dome) abzufangen, hiess es in der Mitteilung der Armee. Die Ergebnisse würden noch untersucht.