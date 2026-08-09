Im Zuge des Iran-Kriegs spitzt sich der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz erneut zu. Mit Luftangriffen auf die von der Miliz kontrollierte Hauptstadt Sanaa war er vor einigen Wochen aufs Neue eskaliert. Jüngst griffen die Huthi auch mehrere saudi-arabische Schiffe an oder zwangen sie zu Kurswechseln. In der Nacht zu Freitag attackierten die Islamisten Ziele in Saudi-Arabien, dabei wurden mindestens elf Menschen verletzt. Bei weiteren Huthi-Angriffen in der jemenitischen Provinz Marib wurden nach Regierungsangaben mindestens zwei Zivilisten getötet./ddo/DP/he