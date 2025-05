In seiner Funktion habe er geholfen, Waffen an die verschiedenen Einheiten der Hisbollah zu liefern und die terroristische Infrastruktur der Miliz südlich des Litani-Flusses wieder aufzubauen. Dies habe einen klaren Verstoss gegen die Vereinbarung zwischen Israel und dem Libanon dargestellt, hiess es in der Mitteilung.