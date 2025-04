Im Jemen stehen die Hauptstadt Sanaa und andere Regionen des Landes unter der Kontrolle der vom Iran unterstützen Huthi. Das US-Militär greift derzeit regelmässig in von der Miliz kontrollierten Gebieten an. Am Donnerstag teilte das US-Militär mit, den Öl-Hafen Ras Isa im Westen des Jemens zerstört zu haben. Ziel sei es gewesen, den Huthi-Kämpfern eine wichtige Finanzierungsquelle zu nehmen. Al-Masirah hatte von Dutzenden Toten und Verletzten berichtet.