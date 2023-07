Analystin Delphine Lee von der Bank JPMorgan lobte die Resultate in einer ersten Reaktion. Die Ertragsentwicklung sei stark, es gebe kaum neue Rückstellungen und die Aktionärsausschüttungen stiegen weiter. An der Börse kamen die Zahlen und die erhöhte Prognose gut an. Die Aktie legte zeitweise um knapp vier Prozent zu. Das Niveau konnte das Papier zwar nicht ganz halten, mit einem Plus von etwas mehr als einem Prozent stand es aber am frühen Nachmittag mit an der Spitze des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .