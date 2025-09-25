Die Polizei vor Ort sprach von mehreren Drohnen einer gewissen Grösse - die Reichspolizei schloss bereits aus, dass es sich um private Modelle handelte. Bei dem Vorfall in Kopenhagen ist von Polizeiseite bislang von einem «fähigen Akteur» die Rede, also von Tätern, die die nötigen Fähigkeiten und Werkzeuge haben, um ein solches Manöver zu bewerkstelligen - entweder, um dadurch Unruhe zu stiften oder möglicherweise auch bloss, um auszutesten, wie lange ihre Drohnen in der Luft unbeobachtet bleiben./trs/DP/stw