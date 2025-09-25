Zuvor hatte bereits der dänische Aussenminister Lars Løkke Rasmussen in einem Interview des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesagt, es lägen nicht ausreichend Informationen vor, um sich auf einen Verantwortlichen festzulegen. Der Leiter des Inlandsgeheimdienstes PET, Finn Borch, sagte, es sehe aus wie eine Art hybrider Kriegsführung, die auch anderswo in Europa zu beobachten sei. Das Risiko russischer Sabotage in Dänemark sei gross. Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen hatte am Morgen von einem «hybriden Angriff mit verschiedenen Typen von Drohnen» gesprochen.