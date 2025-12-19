Die Präsidentin räumte ein, dass es dabei «schneller heikel» geworden sei als erwartet. «Wir hatten bei der Übernahme von Swiss Bankers in Form eines Badwills von 16,5 Millionen Franken eine Art Rückstellungen für künftige Investitionen gemacht, deshalb ist finanziell nichts passiert. Wir dachten einfach nicht, dass wir schon im ersten Jahr so viel brauchen davon.»