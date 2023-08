Nach dem starken Wachstum in den vergangenen Jahren sei eine Ausgliederung des Geschäfts in eine selbständige Gesellschaft wichtig, liess sich Gerhard Hanhart, Verwaltungsratspräsident der Bank, in der Mitteilung zitieren. "Wir schaffen so die Basis für stärkeres Wachstum und eine stärkere strategische Fokussierung bei Entwicklung, Betrieb und Vertrieb des Kernbankensystems inklusive der damit zusammenhängenden Open-Banking-Dienstleistungen."