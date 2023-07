Höhere Verzinsung bei SNB

Haupttreiber für den starken Anstieg war das Zinsengeschäft, wo die Bank den Nettoerfolg um 34 Prozent auf 39,9 Millionen Franken erhöhte. Zurückzuführen sei dies hauptsächlich auf die Einlagen auf dem Girokonto der Hypothekarbank Lenzburg bei der Schweizerischen Nationalbank, heisst es in der Mitteilung. Die Bank habe die bessere Verzinsung auf der Ertragsseite aber auch in Form höherer Zinsen für Spar- und Vorsorgegelder an die Kunden weitergegeben.