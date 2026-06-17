Helvo nutze das Kernbankensystem Finstar der Hypi Lenzburg und binde schrittweise Services der Bank für das digitale Onboarding, die Kontoführung und den Zahlungsverkehr ein, teilte das Aargauer Finanzinstitut am Mittwoch mit. Weitere Services - insbesondere im Kartenbereich - würden bis Ende 2026 hinzukommen.
Das Start-up mit Sitz in Crissier will die wichtigsten finanziellen Anforderungen für Schweizer KMU in einer einzigen Umgebung vereinen, schreibt Helvo in einer separaten Mitteilung: Nämlich Geschäftskonto, Zahlungsverkehr, Rechnungsstellung, Buchhaltung und Lohnabrechnung.
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(AWP)