Konkret sank der für den Referenzzinssatz massgebende Durchschnittszinssatz auf 1,31 Prozent von 1,32 Prozent. Da der Zinssatz kaufmännisch gerundet wird, sinkt oder steigt der Referenzzinssatz erst, wenn eine Schwelle überschritten wird. Diese liegt aktuell bei 1,13 Prozent für eine Senkung und bei 1,37 für eine Erhöhung. Der aktuelle Zinssatz ist damit weiterhin nur knapp unter der Schwelle für einen erneuten Anstieg.