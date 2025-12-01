Die ZKB sieht zumindest in den nächsten zwei Jahren keine weitere Senkung als wahrscheinlich an. Auch in der langen Phase der Negativzinsen war der Zinssatz nie unter die Marke von 1,25 Prozent gefallen, betont auch Migros-Bank-Ökonom Santosh Brivio. Zudem sei eine Senkung des Leitzinses der SNB in den negativen Bereich derzeit eher unwahrscheinlich.