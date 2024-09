Der auf die Immobilienbranche ausgerichtete Finanzdienstleister Hypoport und der Gerresheimer -Konkurrent Schott Pharma steigen heute in den MDax der mittelgrossen Unternehmen auf. Wie die Deutsche Börse Anfang September in Frankfurt mitteilte, müssen dort der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis und der Wirkstoff-Forscher Evotec weichen. Sie steigen in den Kleinwerte-Index SDax ab. Im Leitindex Dax bleibt unterdessen alles beim Alten. In Kraft treten die Änderungen an diesem Montag, 23. September.