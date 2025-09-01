Spillmann tritt den Angaben zufolge auf eigenen Wunsch zurück, um eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Bank anzunehmen. Sie war seit Juli 2023 für den Bereich Services verantwortlich und rückte im Oktober 2023 in die Geschäftsleitung auf. Nach ihrem Austritt wird die Geschäftsleitung der Hypothekarbank Lenzburg aus sechs Mitgliedern bestehen, darunter CEO Silvan Hilfiker sowie CFO Stefan Meyer.