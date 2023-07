In den ersten fünf Monaten dieses Jahres stiegen die vorzeitigen Rückzahlungen von Hypotheken in Spanien um 24 Prozent und in Portugal um 23 Prozent, wie Bloomberg basierend auf Daten der Europäischen Zentralbank berechnet hat. Die Deutschen hingegen lassen ihre Niedrigzins-Hauskredite so lange wir möglich stehen, ebenso wie die Holländer: Vorzeitige Ablösen gingen in Deutschland um 39 Prozent zurück, in Holland gar um 42 Prozent.