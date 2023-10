Hyundai und der saudi-arabische Staatsfonds Public Investment Fund PIF kooperieren beim Bau einer Autofabrik in dem Wüstenstaat. PIF werde 70 Prozent und Hyundai 30 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, teilte Südkoreas Branchenprimus am Montag mit. Die Investitionen in das Projekt würden voraussichtlich 500 Millionen Dollar (etwa 471,8 Millionen Euro) übersteigen.

23.10.2023 13:28