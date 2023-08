«Der Wirtschaftsabschwung hat sich in Deutschland festgesetzt - mittlerweile hinterlässt das auch Spuren am Arbeitsmarkt», sagte der IAB-Experte Enzo Weber. Auch der Frühindikator für die Arbeitslosigkeit hat sich demnach weiter verschlechtert. Die Aussichten zur Entwicklung der Beschäftigung gingen laut IAB im August gar den vierten Monat in Folge zurück. Auch wenn weiterhin steigende Beschäftigung erwartet werde, so seien dennoch auch hier die Erwartungen nicht mehr ganz so optimistisch, hiess es.