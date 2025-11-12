Den Analysen der IEA zufolge wächst die Nachfrage nach Strom besonders. Ein steigender Stromverbrauch sei dabei nicht mehr auf Schwellen- und Entwicklungsländer beschränkt. Die rasant steigende Nachfrage durch Rechenzentren und KI trage auch in Industriestaaten zu einem steigenden Stromverbrauch bei. Entscheidend für die Energiesicherheit sei, wie schnell unter anderem neue Netze und Speicher eingerichtet würden. Derzeit seien einige dieser Bereiche im Rückstand./rbo/DP/jha