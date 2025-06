Als Reaktion auf die israelischen und US-amerikanischen Angriffe auf iranische Atomanlagen hatte Irans Parlament zuletzt für eine Aussetzung der Zusammenarbeit mit der IAEA gestimmt, bis die «Sicherheit» der nuklearen Anlagen gewährleistet ist. Irans Wächterrat, ein mächtiges Kontrollgremium, hat dem Parlament zugestimmt. Dies gilt als wichtiger Schritt, ehe das Gesetz in Kraft tritt. Offizielle in Teheran geben der IAEA und Grossi wegen ihrer Berichte zum iranischen Atomprogramm Mitschuld an den Angriffen.