Grossi wollte laut russischen Medien im Anschluss nach Kiew reisen, um auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sprechen. Schon vor seiner Ankunft in Russland hatte Grossi gesagt, angesichts der Kämpfe in der Nähe des Atommeilers sei die Situation «ernst». Die IAEA könne die Sicherheit der Anlage nur beurteilen, «wenn wir die Möglichkeit haben, unabhängig zu bewerten, was dort passiert». Grossi reiste mit einem Team in die Region Kursk.