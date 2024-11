Mehr hoch angereichertes Uran im Iran

Grossi sorgte sich zuletzt über die Zunahme an hoch angereichertem Uran im Iran. Er beklagte, dass Teheran keine erfahrenen IAEA-Inspektoren ins Land lasse und nicht bereit sei, über Fragen zu geheimen Nuklearaktivitäten zu sprechen. Die Verhandlungen in Teheran sollen laut Grossi dazu beitragen, Abmachungen umzusetzen und «den Grad an Transparenz zu gewähren», der für eine effektive Arbeit der Behörde notwendig sei.