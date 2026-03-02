Grossi: Derzeit keine signifikanten Angriffe auf Irans Atomanlagen

Gewalt sei nicht wünschenswert, aber «eine Tatsache des Lebens», sagte der IAEA-Chef, der für den Posten des UN-Generalsekretärs kandidiert. Es sei nicht an ihm, die Begründungen für die Anwendung von Gewalt zu rechtfertigen oder nicht zu rechtfertigen, so Grossi.