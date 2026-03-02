Grossi schloss aber nicht aus, dass die aktuellen Militärschläge auf politischen Erwägungen beruhten, oder auf weiteren Informationen zum iranischen Atomprogramm, die der IAEA nicht vorlägen. Ausserdem wies er darauf hin, dass seine Inspektoren seit mehr als acht Monaten keinen Zugang zu wichtigen Anlagen im Iran gehabt hätten. Deshalb könne die IAEA derzeit nicht überprüfen, ob nukleares Material für militärische Zwecke abgezweigt worden sei. Teheran bestreitet, nach Atomwaffen zu streben.