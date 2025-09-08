Fortschritte, aber noch kein Durchbruch

Grossi hatte vor Bekanntwerden des geplanten Treffens gesagt, in den Gesprächen mit dem Iran habe es zuletzt Fortschritte gegeben. Er hoffe, dass in wenigen Tagen eine Einigung in dieser Frage erzielt werden könne. Damit könne der Weg für die internationalen diplomatischen Bemühungen im Atomstreit mit dem Iran geebnet werden, hatte er gesagt.