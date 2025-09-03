Nach den israelischen und US-amerikanischen Angriffen im Juni verliessen IAEA-Inspektoren den Iran, und Teheran setzte die Kooperation mit der Atombehörde in Wien aus. Ende August konnte ein IAEA-Team erstmals wieder in den Iran reisen. Die Fachleute durften jedoch nur ein Kernkraftwerk inspizieren, nicht aber die mehr als 400 Kilogramm an hoch angereichertem Uran.