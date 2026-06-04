Inspektion in AKW in letzter Minute

Wegen des Kriegs zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten sowie Israel hat Teheran seine Kooperation mit den Inspektoren der IAEA weitgehend auf Eis gelegt. Wenige Tage vor Grossis Bericht und vor einer Tagung des IAEA-Gouverneursrates nächsten Montag liess der Iran diese Woche eine Inspektion seines Atomkraftwerks in Buschehr zu. Insgesamt verfügt das Land über 22 Nuklearanlagen, die zu einem grossen Teil in dem Krieg angegriffen worden sind.