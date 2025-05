Nun will IAG ihre Flotte weiter ausbauen und modernisieren. So sollen die Aktionäre bei der Hauptversammlung im Juni dem Kauf neuer Grossraumjets für die Langstrecke zustimmen, wie der Konzern ebenfalls mitteilte. Dabei geht es um 32 Maschinen vom Typ Boeing «Dreamliner»-Jets in der Langversion 787-10 und 21 Exemplare des Airbus A330-900neo.