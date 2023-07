Wie IAG-Chef Luis Gallego in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung berichtete, seien bereits 80 Prozent des zu erwartenden Umsatzes im Passagierfluggeschäft in der Hauptreisezeit des dritten Quartals gebucht. Bis zum Jahresende will der Manager bei der angebotenen Kapazität das Vor-Corona-Niveau erreicht haben.