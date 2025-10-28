Der Umsatz in den drei Monaten lag gut 6 Prozent über dem des Vorjahres und erreichte rund 11 Milliarden Euro. Er verfehlte damit die Markterwartungen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg dank geringerer Kosten um 14 Prozent auf gut 4 Milliarden Euro und war damit wiederum besser als erwartet./lew/mne/nas