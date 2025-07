Der Energiekonzern Iberdrola wirbt frisches Geld bei Investoren ein. Geplant sei eine Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Stammaktien über 5 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Der Börsenwert von Iberdrola lag zuletzt bei knapp 100 Milliarden Euro. Mit dem Geld will Iberdrola seinen Wachstumskurs beschleunigen. Ausserdem kostet der Ausbau des Energienetzes viel Geld: In den kommenden Jahren rechnet der Energiekonzern aus Bilbao mit Investitionen in Höhe von 15 Milliarden Euro.