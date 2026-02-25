Der Umsatz erreichte im vergangenen Jahr knapp 45,6 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um drei Prozent auf rund 15,7 Milliarden Euro. An die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,68 Euro je Anteilsschein gezahlt werden, 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr.