Im laufenden Jahr will IBM-Chef Krishna den Umsatz um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigern, wie IBM am späten Mittwochabend in Armonk (US-Bundesstaat New York) mitgeteilt hatte. Analysten haben bisher im Mittel nur ein Plus von drei Prozent auf dem Zettel. Der Barmittelzufluss (Free Cashflow) soll sich auf 12 Milliarden Dollar belaufen. Experten hatten nur mit knapp 11 Milliarden gerechnet. Die Kennzahl zeigt, wie viel Geld einem Unternehmen im Jahr unterm Strich zufliesst. Damit kann es Investitionen und Zukäufe, aber auch Dividenden und Aktienrückkäufe finanzieren.