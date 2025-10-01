KI als Hoffnungsträger

Als grosse Chance gilt weiterhin die Künstliche Intelligenz (KI). «Jetzt kommt es darauf an, dass aus dem Potenzial greifbare Lösungen entstehen, die Branche und Kunden beflügeln», lässt sich Swico-CEO Jon Fanzun zitieren. Viele Anbieter würden derzeit noch nach Anwendungen suchen, die sich im eigenen Betrieb bewähren und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.