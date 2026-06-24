Der Index, der als Prognose für das kommende Quartal dient, kletterte um 3,3 Zähler auf 109,5 Punkte und damit laut einer Mitteilung vom Mittwoch wieder klarer in den Wachstumsbereich.
Das konjunkturelle Umfeld sei momentan nicht einfach: Globale Verwerfungen und der unklare Einfluss von KI prägten die Wirtschaft, heisst es von Seite des Verbands. Die Stimmung sei nicht euphorisch, aber «robust und zuversichtlich».
Konkret rechnen die meisten Unternehmen mit steigenden Umsätzen, einer stabileren Auftragslage und einer insgesamt verbesserten Geschäftssituation. Der Druck auf Kosten und Margen bleibe aber hoch.
sta/rw
(AWP)