Die Idorsia-Aktie erreichte kurz nach Veröffentlichung starker Halbjahreszahlen ein 52‑Wochen‑Hoch bei rund CHF 3,17 Franken. In den letzten 24 Stunden kam es zu einem deutlichen Kursrückgang auf etwa 2,85 Franken – ein Verlust von rund 10 Prozent. Trotz des Rückgangs blieb das Handelsvolumen erhöht: über 1,46 Mio. Aktien wechselten den Besitzer – deutlich über dem Durchschnitt, ein Hinweis auf rege Marktbewegung.