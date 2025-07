Die Aktie von Idorsia hat in den letzten Wochen eine signifikante Aufwärtsbewegung verzeichnet. Am 30. Juli 2025 erreichte der Kurs mit 3,43 Franken seinen 52-Wochen-Höchststand, nachdem er zuvor bei einem Tiefstwert von 0,61 Franken am 19. November 2024 lag. Im bisherigen Jahresverlauf ist der Kurs um beeindruckende 305 Prozent gestiegen, was auf eine starke Marktperformance hinweist.