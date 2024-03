Nach einem zweistelligen Plus im Eröffnungs-Handel notieren die Idorsia-Aktien in einem kaum veränderten Gesamtmarkt um 09.30 Uhr noch 4,6 Prozent höher auf 2,354 Franken. Ihre bisherige Handelsspanne in diesem Jahr haben die Aktien bei 1,294 Franken im Tief bis 3,70 Franken im Hoch. Zum Vergleich: Im Januar 2023 hatten die Papiere zeitweise sogar mehr als 17 Franken gekostet.