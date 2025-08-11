Die Mindestandienungsquote gemäss dem Rückkaufinserat sei somit per Ende der Angebotsfrist erfüllt, so die Meldung. Die Nachfrist von fünf Börsentagen für die nachträgliche Annahme des Angebots beginnt am 12. August 2025 und endet am 18. August 2025. Bereits im Juni hatten die Gläubiger dem Umtauschangebot zugestimmt.