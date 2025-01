Das angeschlagene Biotechunternehmen Idorsia will erneut die Konditionen für seine in wenigen Tagen fällig werdende Wandelanleihe ändern. Hierfür soll in den kommenden Tagen eine Anleihegläubigerversammlung einberufen werden. Ziel sei es, kurzfristige Liquiditätsengpässe im Zusammenhang mit der Rückzahlung der Anleihe zu vermeiden, teilte Idorsia am Montag mit.