In den aktualisierten Empfehlungen werde Tryvio nun als Therapie aufgeführt, die bei Erwachsenen mit schwer zu kontrollierendem Bluthochdruck in Kombination mit anderen blutdrucksenkenden Arzneimitteln eingesetzt werden könne, heisst es in der Mitteilung weiter. Damit sei Tryvio das erste Medikament zur Behandlung von Bluthochduck seit über 30 Jahren, das auf einen neuen Wirkmechanismus abziele.