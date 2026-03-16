«Unterschiedliche Auffassungen»

«Am Ende Grunde lief es darauf hinaus, dass der Verwaltungsrat und Frau Gupta unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie das Unternehmen am besten geführt werden sollte», sagte ein Idorsia-Sprecher auf Anfrage. «Es ist entscheidend, dass das Management mit den Ambitionen des Verwaltungsrats und mit dessen Vorstellungen darüber, wie die Entwicklung des Unternehmens beschleunigt werden soll, im Einklang steht - und dass alle in die gleiche Richtung ziehen.»