Unter dem Namen Tryvio sei das Mittel nun für die Behandlung von Bluthochdruck in Kombination mit anderen blutdrucksenkenden Arzneimitteln genehmigt, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Ziel sei es, den Blutdruck bei erwachsenen Patienten zu senken, die mit anderen Arzneimitteln nicht ausreichend eingestellt sind. In Studien hatte sich der Wirkstoff als sicher und wirksam bei Patienten mit hartnäckigem Bluthochdruck erwiesen.