Wie Idorsia weiter mitteilte, hat wiederum der Blutdrucksenker Tryvio seine Wirksamkeit nun auch in einer Studie belegt, an der afroamerikanische Patienten teilgenommen haben. Das Mittel habe in Kombination mit anderen Blutdrucksenkern zu einer klinisch relevanten und anhaltenden Senkung des Blutdrucks geführt.