Idorsia publiziert neue Studiendaten zu seinem Mittel Lucerastat. Diesen zufolge zeigt das Präparat unter anderem einen vielversprechenden Effekt auf die Nierenfunktion bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion. Die Daten wurden in «Nature Communications» präsentiert, erklärte das Unternehmen am Montag.