Das Biotechunternehmen Idorsia hat an der Fachkonferenz «World Sleep 2025» eine Reihe von neuen Analysen zu seinem Schlafmittel Daridorexant publiziert. Diese zeigten etwa, dass das unter dem Namen Quviviq vertriebene Medikament in einer Vergleichsstudie zu einer besseren Schlafqualität führen kann.