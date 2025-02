So würden für das laufende Jahr operative non-GAAP-Kosten in Höhe von rund 325 Millionen Franken erwartet, heisst es in einer weiteren Mitteilung vom Mittwoch. Unterm Strich erwartet Idorsia einen Verlust (US-GAAP) in Höhe von rund 155 Millionen Franken. Das Unternehmen werde seine Bemühungen fortsetzen, die Umsätze mit dem Schlafmittel Quviviq zu maximieren und die Kosten weiter zu senken.